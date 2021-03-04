شرطة الكونغرس تطلب من البنتاغون تمديد مهمة الحرس الوطني في الكابيتول

طلبت شرطة مقر الكونغرس الأمريكي من البنتاغون تمديد بقاء قوات الحرس الوطني المكلفة بحماية الكابيتول في واشنطن لشهرين آخرين.

وذكر مسؤول أمريكي، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، طلب عدم نشر اسمه، أن البنتاغون تسلم الطلب الرسمي وسينظر فيه، لكنه قال إنه سيحظى بالموافقة على الأرجح.

ويوجد حاليا نحو 5200 فرد من قوات الحرس الوطني لحماية الكابيتول، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 12 مارس.

وانتشرت قوات من الحرس الوطني الأمريكي تضمنت 20 ألف شخص في منطقة الكابيتول في يناير 2021 لأول مرة منذ زمن الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، وذلك في تحرك عاجل جرى على خلفية حادث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير من قبل أنصار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اضطرابات أودت بحياة 5 أشخاص.

المصدر: "رويترز" + وكالات