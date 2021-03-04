 
مباشر

شرطة الكونغرس تطلب من البنتاغون تمديد مهمة الحرس الوطني في الكابيتول

أخبار العالم

شرطة الكونغرس تطلب من البنتاغون تمديد مهمة الحرس الوطني في الكابيتول
Reuters TOM BRENNER
عناصر من الحرس الوطني الأمريكي في الكابيتول.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwi6

طلبت شرطة مقر الكونغرس الأمريكي من البنتاغون تمديد بقاء قوات الحرس الوطني المكلفة بحماية الكابيتول في واشنطن لشهرين آخرين.

وذكر مسؤول أمريكي، في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، طلب عدم نشر اسمه، أن البنتاغون تسلم الطلب الرسمي وسينظر فيه، لكنه قال إنه سيحظى بالموافقة على الأرجح.

ويوجد حاليا نحو 5200 فرد من قوات الحرس الوطني لحماية الكابيتول، ومن المقرر أن تنتهي المهمة في 12 مارس.

وانتشرت قوات من الحرس الوطني الأمريكي تضمنت 20 ألف شخص في منطقة الكابيتول في يناير 2021 لأول مرة منذ زمن الحرب الأهلية في الولايات المتحدة، وذلك في تحرك عاجل جرى على خلفية حادث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير من قبل أنصار للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اضطرابات أودت بحياة 5 أشخاص.

المصدر: "رويترز" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا