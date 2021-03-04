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النيابة العامة بأنقرة تفتح تحقيقا في إعلانات "معادية" لتركيا وأردوغان في نيويورك

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النيابة العامة بأنقرة تفتح تحقيقا في إعلانات
Reuters PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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فتحت النيابة العامة في أنقرة، اليوم الخميس، تحقيقا بحق أشخاص عرضوا إعلانات "معادية" لتركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان، في نيويورك الأمريكية.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن عددا من الإعلانات نشرت على لوحات دعائية في بعض شوارع نيويورك، تتضمن محتوى يستهدف تركيا وأردوغان.

وقالت النيابة في البيان إنها فتحت تحقيقا بحق الجهات التي أعدت الإعلانات وعرضتها.

المصدر: "الأناضول"

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