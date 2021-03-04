بريطانيا تسجل 6573 إصابة و242 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 6573 إصابة و242 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6573، مقابل 6385 في بيانات الأربعاء، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4201358 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 242 وفاة جراء المرض، مقابل 315 في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124025 وفاة.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 20.982 مليون.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT