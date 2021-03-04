إيطاليا.. زعيم "الحزب الديمقراطي" يعلن نيته الاستقالة

قال نيكولا زينغاريتي زعيم "الحزب الديمقراطي" الإيطالي، اليوم الخميس، إنه سيستقيل من منصبه في أعقاب الخلاف الأخير حول مناصب رئيسية في الحكومة وداخل حزبه.

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وكتب في تغريدة: "في الساعات القليلة القادمة سأكتب إلى رئاسة الحزب لتقديم استقالتي رسميا".

وأضاف: "أشعر بالخجل من أن أعضاء الحزب الديمقراطي، الحزب الذي أتزعمه، كانوا يتحدثون منذ 20 يوما عن المناصب والانتخابات الأولية فقط، بينما في إيطاليا تنفجر الموجة الثالثة لجائحة كورونا".

المصدر: "رويترز"