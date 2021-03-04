ألمانيا توجه لمتشدد سوري اتهامات بالقتل بعد هجوم بسكين

قال ممثل الادعاء العام في ألمانيا إنه "اتهامات بالقتل وجهت لسوري قتل سائحا ألمانيا وأصاب آخر بجراح خطيرة بهجوم بسكين بدوافع دينية متطرفة العام الماضي بمدينة دريسدن شرق ألمانيا".

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وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن "المشتبه به الذي يدعى عبد الله وعمره 21 عاما كان ينوي قتل الرجلين في الهجوم الذي شنه يوم الرابع من أكتوبر لأنه اعتبرهما كفارا".

وأضاف المكتب "تصرف المشتبه به بنزعة إسلامية متطرفة، اختار أن يعاقب ضحاياه بالقتل لكونهما يمثلان نظاما اجتماعيا (كافرا) يرفض هو حريته وانفتاحه".

واعتقل السوري بعد نحو أسبوعين من الهجوم. وكان قد جاء إلى ألمانيا في 2015 مع ألوف من أهل بلده الذين فروا من الحرب.

وجرده المسؤولون الألمان من وضعه كلاجئ بعد أن حكم عليه بالسجن أكثر من عامين لارتكابه "أنشطة إرهابية واعتبر تهديدا أمنيا".

المصدر: رويترز