نتنياهو: قرار الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب "مشين"

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه قرار "مشين".

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وفي حديثه مع شبكة "فوكس نيوز"، قال نتنياهو: "سأحارب هذا القرار في كل مكان".

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قالت الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية.

وأوضحت في بيان أن "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام".

وأضافت: "في النهاية، يجب أن ينصب اهتمامنا على ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، جراء دوامة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن التي تسببت في معاناة عميقة وإحباط لكافة الأطراف".

وتابعت قائلة: "سيتبع مكتبي النهج ذاته، عدم الانحياز، الذي اعتمده في جميع المواقف التي خضعت لولايته القضائية".

وفي ديسمبر 2019 قالت بنسودا التي سيخلفها في المنصب البريطاني كريم خان في 16 يونيو إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة". وحددت الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مثل حركة "حماس" كجناة محتملين.

المصدر: "رويترز"