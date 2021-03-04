سيئول: نراقب مع واشنطن عن كثب المنشآت النووية في كوريا الشمالية

أعلنت كورية الجنوبية أنها تراقب مع الولايات المتحدة عن كثب التحركات في المنشآت النووية في كوريا الشمالية، بعد صدور تقرير عن وجود هياكل جديدة في إحدى المنشآت هناك.

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وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، مون هونغ سيك: "تراقب سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من كثب الأنشطة المتعلقة بالمنشآت النووية لكوريا الشمالية"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وتابع: "حكومتنا تبذل قصارى جهدها للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل".

وقالت الوزارة الشهر الماضي إن "كوريا الشمالية عمدت إلى توسيع مرافق تطوير الصواريخ، لكن الوزارة لم ترصد أي علامات غير عادية في موقع التجارب النووية المدمر في بونغيري أو المفاعل النووي المتوقف منذ فترة طويلة في مجمع يونغبيون".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي إن "بعض المنشآت النووية في الشمال تستمر في العمل".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية يوم الثلاثاء أن "كوريا الشمالية ربما تكون قد اتخذت خطوات لإخفاء منشأة في موقع يونغ دوك دونغ، وهي منشأة تعتقد الولايات المتحدة أنها تُستخدم لتخزين الأسلحة النووية، مستشهدة بصور الأقمار الصناعية الحديثة التي تظهر هياكل جديدة للمنشأة".

من جانب آخر، أفاد موقع "38 نورث" الإلكتروني الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية يوم الأربعاء بأن "صور الأقمار الصناعية التجارية الأخيرة أشارت إلى أن محطة بخار تعمل بالفحم في مركز يونغبيون تعمل بعد توقف دام قرابة عامين". مشيرا إلى أن "الدخان فيها يمثل دليلا واضحا على تشغيل المحطة".

المصدر: "يونهاب"