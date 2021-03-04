بوتين يدعو لإخضاع شبكة الأنترنت للمعايير الأخلاقية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن شبكة الانترنت يمكنها أن تدمر المجتمع من الداخل، إذا لم تكن خاضغة للمعايير الأخلاقية، التي طورتها البشرية منذ آلاف السنين.

وأوضح الرئيس الروسي، أن المعايير الأخلاقية، التي طورتها البشرية منذ آلاف السنين، يجب أن تشمل الإنترنت بنفس الحجم التي تطبق فيه في المجالات الأخرى.



وأضاف: "يجب أن تشمل القواعد نفسها الانترنت، أعني، أولا وقبل كل شيء، القواعد التنظيمية والمعايير الأخلاقية، التي طورتها البشرية جمعاء على مدى آلاف السنين".

وقال بوتين اليوم الخميس، خلال اجتماع مع المشاركين في عمل حملة روسيا للمساعدة المتبادلة بعنوان "نحن معا": "بشكل عام، يجب أن تخضع شبكة الانترنت ليس فقط للقوانين والقواعد القانونية، ولكن أيضا للقوانين الأخلاقية للمجتمع الذي نعيش فيه. وإلا فإن هذا المجتمع سينهار من الداخل".

وبحسب الرئيس الروسي فقد جرت مناقشات كثيرة حول فرض قيود معينة على الإنترنت، لكن شبكة الانترنت "تغلغلت في جميع مجالات حياتنا، وبالتالي فإن الأمر بات يستحق مراعاة المعايير والقواعد الأخلاقية المتعلقة بهذه الشبكة العالمية".

المصدر: نوفوستي + تاس