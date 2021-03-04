هانكوك يدعو للبقاء على أهبة الاستعداد بعد تباطؤ معدل الانخفاض بإصابات كورونا

دعا وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إلى البقاء على أهبة الاستعداد، بعد أن زعمت دراسة أن معدل الانخفاض في حالات الإصابة بكورونا قد تباطأ، وربما سترتفع الإصابات في لندن.

وقال وزير الصحة إن النتائج "تدعو إلى القلق، خصوصا أن التقدم الذي تم تحقيقه في الشهرين الماضيين قد يكون في خطر"، مضيفا: "من المهم أن نظل يقظين.. هذه مسؤوليتنا جميعا".

ولفت إلى أن الحكومة وضعت "نهجا حذرا، لا رجعة فيه لتخفيف القيود، ولكن حتى نصل إلى كل نقطة من الخطة، يجب أن نتذكر جميعا أن الفيروس لا يزال موجودا ولا يزال خطرا".

ودعا المواطنين إلى "البقاء في المنزل وغسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وأخذ اللقاح عندما يأتي دورهم، حتى نتمكن من تقليل العدوى بشكل أكبر".

وقال باحثون من إمبريال كوليدج لندن إن 1.57 في المائة من السكان، أي واحد من كل 64 شخصا، أصيبوا بالفيروس في الفترة من 6 إلى 22 يناير. لكن هذا انخفض أكثر من الثلثين إلى 0.49 في المائة، أي واحد من كل 204 أشخاص، في الفترة من 6 إلى 23 فبراير.

لكن دراسة "REACT 1" وهي مقياس رئيسي لتفشي الفيروس في المملكة المتحدة، حذرت من أن معدل التراجع يتباطأ على ما يبدو، مع الوقت الذي يستغرقه عدد الحالات إلى النصف من 15 إلى 31 يوما خلال شهر فبراير.

وقال الخبراء إن التباطؤ في انخفاض عدد الإصابات من المحتمل أن يكون بسبب خروج المزيد من منازلهم حيث يتوقعون تخفيف القيود.

المصدر: "ديلي ميل"