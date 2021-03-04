ستولتنبرغ: لو كانت أوكرانيا عضوا في الناتو لما تمكنت روسيا من ضم القرم عام 2014

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن شبه جزيرة القرم لم تكن لتصبح جزءا من روسيا لو كانت أوكرانيا عضوا في الحلف في عام 2014.

وأضاف أمين عام حلف شمال الأطلسي، في تصريح بكلية أوروبا بمدينة بروج البلجيكية، اليوم الخميس: "إجابتي المختصرة هي أن ذلك (عودة القرم إلى روسيا) لم يكن ليحدث، لأن الغرض من وجود الناتو هو حماية كل حليف".

وأوضح أنه "إذا تعرض أحد الحلفاء لهجوم، فإن القاعدة تنطبق: واحد من أجل الجميع والجميع من أجل واحد".

وأكد ستولتنبرغ أن مهمة الناتو هي "منع النزاعات والحفاظ على السلام"، حسب ادعائه.

وفي حديثه عن العضوية المحتملة لأوكرانيا وجورجيا في حلف الناتو، أشار الأمين العام إلى أن أبواب الحلف لا تزال مفتوحة، مضيفا أن "أوكرانيا وجورجيا بحاجة إلى تلبية معايير الناتو لهذا الغرض. رسالتي الرئيسية هي أنهما بحاجة إلى التركيز على الإصلاحات لتحديث المؤسسات ومحاربة الفساد. ونحن نساعدهما في تنفيذ الإصلاحات".

تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا بعد الانقلاب الذي وقع في العاصمة الأوكرانية كييف عام 2014، وبعد إجراء استفتاء للسكان في شبه الجزيرة، حيث صوت أكثر من 96% لصالح الانضمام إلى روسيا.

المصدر: تاس