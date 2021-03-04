أردوغان: سنعد دستورا شاملا وديمقراطيا يكون مرشدا لتركيا مستقبلا

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، إن حزبه "العدالة والتنمية" سيُعد دستورا جديدا شاملا وديمقراطيا، يكون مرشدا لتركيا في مسيرتها مستقبلا.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" بالولايات التركية، عبر اتصال مرئي: "الحزب الذي غيّر الوجه الديمقراطي والاقتصادي لتركيا عبر العديد من الإصلاحات التي يمكن وصفها بالثورات الصامتة، هو العدالة والتنمية".

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المصدر: الأناضول