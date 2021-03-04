 
مباشر

أردوغان: سنعد دستورا شاملا وديمقراطيا يكون مرشدا لتركيا مستقبلا

أخبار العالم

أردوغان: سنعد دستورا شاملا وديمقراطيا يكون مرشدا لتركيا مستقبلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pwe8

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، إن حزبه "العدالة والتنمية" سيُعد دستورا جديدا شاملا وديمقراطيا، يكون مرشدا لتركيا في مسيرتها مستقبلا.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" بالولايات التركية، عبر اتصال مرئي: "الحزب الذي غيّر الوجه الديمقراطي والاقتصادي لتركيا عبر العديد من الإصلاحات التي يمكن وصفها بالثورات الصامتة، هو العدالة والتنمية".

إقرأ المزيد
أردوغان: الدستور الجديد سيبنى على نظام الحكم الرئاسي
أردوغان: الدستور الجديد سيبنى على نظام الحكم الرئاسي

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا