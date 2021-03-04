الخارجية الصينية تعبر عن أملها في معاملة واشنطن البناءة تجاه بكين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، أن بلاده تأمل بأن تقف الولايات المتحدة موقفا بناء من الصين وتمارس سياسة براغماتية وعقلانية تجاه بكين.

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وقال وينبين في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "إن التاريخين والثقافتين والنظامين الصيني والأمريكي يختلفان. وظهور خلافات في بعض المجالات أمر حتمي، وأهم شيء هنا هو الاحترام المتبادل والمعاملة مع بعضنا البعض على قدم المساواة، وحل الخلافات بشكل مناسب".

وأكد تمسك الصين بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة اعتمادا على الاحترام المتبادل والفائدة المتبادلة وتلافي النزاعات والمواجهة، مشيرا إلى أن "الصين في الوقت ذاته تنوي الدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالح تطويرها".

وأضاف: "نأمل بأن تقف (الولايات المتحدة) موقفا بناء من الصين ومن العلاقات بين البلدين، وأن تتخلى عن عقلية "لعبة المحصل الصفري" القديمة، وتمارس سياسة عقلانية وبرغماتية تجاه الصين".

كما عبر الدبلوماسي الصيني عن أمله بأن تتمسك واشنطن بروح اتفاقات زعيمي البلدين وأن تتحرك نحو بكين وتركز على التعاون وتسوية الخلافات والمساعدة في إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى الطريق الصحيح.

وذكر وينبين أن الصين كانت دائما بانية للسلام في العالم ومدافعة عن النظام العالمي القائم. وتابع: "كانت الصين تدعم دائما النظام العالمي المؤسس على القانون الدولي والذي تحتل فيه الأمم المتحدة دورا مركزيا، ولا تدعم النظام العالمي الذي مجموعة من بلدان العالم من أجل الحفاظ على هيمنتها".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي، إنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الصين و"كأنها خصم وعدو لها، وستتعاون معها عند الحاجة اذا كانت هناك الإمكانية لهذا التعاون".

وأضاف بلينكن أن "الصين تعتبر مشكلة رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة، ويجب حلها من موقع القوة".

المصدر: نوفوستي