لندن.. نقل الركاب إلى قطار بديل بعد رفض قطة عنيدة النزول من سطح قطار سريع!

تسببت قطة عنيدة أبت النزول من سطح قطار سريع في محطة لندن يوستون بتأخر الرحلة ونقل الركاب إلى قطار بديل.

وتم اكتشاف وجود القطة، مساء يوم الثلاثاء، على سطح قطار "أفانتي ويست كوست" الذي تبلغ سرعته 125 ميلا في الساعة، قبل نصف ساعة من رحلته المقررة في الساعة التاسعة مساء من لندن إلى مانشستر.

وجرى نقل الركاب إلى قطار بديل مع تأخير طفيف في موعد انطلاق الرحلة، وتم إخراج القطار من الخدمة حتى يتمكن الموظفون من إقناع القطة بالنزول من مكانها المحفوف بالمخاطر، حيث كانت قريبة بشكل خطير من الخطوط الكهربائية العلوية البالغة قدرتها 25000 فولت.

وبعد ساعتين ونصف الساعة، انتهت المواجهة عندما جرى وضع صندوق بجانب العربة، مما أعطى الحيوان منصة ينزل عليها.

وبدت القطة غير منزعجة أثناء نزولها من سطح القطار، وفقا لموظفي المحطة، ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت القطة إلى السطح في المقام الأول.

وقال جو هندري، مدير محطة سكة حديد الشبكة في يوستن: "غالبا ما يتعين علينا التعامل مع الطيور داخل المحطة، لكن طوال فترة عملي هنا لم أصادف حادثة مشابه لحادثة القطة هذه"، وأضاف: "الحمد لله الفضول لم يقتل هذه القطة، ويسعدنا أنها تجنبت استهلاك واحدة من أرواحها التسع".

المصدر: The Guardian