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ألمانيا تجيز استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن هم فوق 65 عاما

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ألمانيا تجيز استخدام لقاح
Reuters
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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن ألمانيا غيرت موقفها من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وبالتالي سيسمح لمن هم فوق 65 عاما بتلقي هذا النوع من اللقاح.

وأوضحت ميركل أن الدراسات الحديثة قدمت بيانات كافية للموافقة على استخدام هذا اللقاح لجميع الأعمار، مشيرة إلى أن ألمانيا ستحذو حذو المملكة المتحدة في تمديد الفترة الفاصلة بين جرعات اللقاح لتقديم جرعة أولية لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وكانت ألمانيا قد وافقت سابقا على اعطاء لقاح "أسترازينيكا" لمن هم دون 65 عاما فقط، مستشهدة ببيانات عن آثارها على كبار السن.

وأدى ذلك إلى تشكيك الجمهور في فعاليته، مع رفض بعض الألمان له، تاركين العديد من الجرعات غير المستخدمة.

يذكر أن حوالي 5٪ فقط من الألمان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح.

وقالت بلجيكا إنها ستجيز أيضا استخدام "أسترازينيكا" لكبار السن، بعد أن كانت أجازت الأمر نفسه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت الهيئة التنظيمية الطبية في الاتحاد الأوروبي وافقت على استخدام لقاح "أوكسفورد/ أسترازينيكا" لجميع الفئات العمرية في شهر يناير الماضي.

لكن طرحه قوبل ببعض الشك العام بعد أن أوصى المنظمون في دول مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا بعدم استخدامه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

المصدر: BBC

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