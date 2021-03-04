مشروع قانون أمريكي يقيد بعض صلاحيات الشرطة

أقر مجلس النواب الأمريكي عبر التصويت مشروع قانون يدعو إلى إصلاح شامل للشرطة الأمريكية.

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وأيد 220 نائبا "قانون جورج فلويد" للعدالة ضد 212.

وسُمي مشروع القانون على اسم المواطن الأمريكي من أصل إفريقي الذي توفي عام 2020 بعد المعاملة القاسية له على يد شرطي.

وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في صيف عام 2020، لكن لم يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ.

وبعد أن سيطر الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس، أعادوا تقديم مشروع القانون.

ويحظر مشروع القانون استخدام تقنيات الخنق واختيار المشتبه بهم على أسس دينية أو عرقية.

كما أنه ينشئ قاعدة بيانات وطنية حول انتهاكات الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضعف المبدأ القانوني لـ "الحصانة المشروطة"، التي تحمي الشرطة من ادعاءات الانتهاكات.

ومشروع القانون، الذي يحظى بدعم الرئيس جو بايدن، ستجري مناقشته والتصويت عليه في مجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي