بايدن: العالم على أعتاب بعض "النجاحات الحقيقية" في الحرب ضد السرطان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للبحث عن سبل لتسريع الحرب على السرطان، إن العالم يقترب من بعض "النجاحات الحقيقية".

وأضاف بايدن للصحفيين قبل الاجتماع أن "السرطان ما زال أكثر كلمة مخيفة في اللغة الإنجليزية، لكن اتباع نهج مختلف من البحث يمكن أن يؤدي إلى مزيد من النتائج"، مشيرا إلى أنه "يمكننا تحقيق قفزات مهمة في الحرب على السرطان والزهايمر وأمراض أخرى إذا اتبعنا نهجا مختلفا إلى حد ما".

وأضاف: "أعتقد أننا على أعتاب بعض النجاحات الحقيقية في مجال الحرب على السرطان".

يذكر أن أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قدموا اليوم الأربعاء، تشريعا، لإلغاء تفويضات تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط.

وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سوريا، أثارت التساؤلات مجددا حول "ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادرا على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونغرس".

المصدر: "رويترز"