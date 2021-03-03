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رئيس الوزراء السويدي يصف هجوم فيتلاندا بـ"الجريمة الإرهابية"

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رئيس الوزراء السويدي يصف هجوم فيتلاندا بـ
Reuters TT NEWS AGENCY
الشرطة السويدية - أرشيف
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دان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين الأربعاء، الهجوم بسكين في بلدة فيتلاندا الجنوبية، حيث تحقق الشرطة فيه باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة.

وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السويدية "تي تي": "إننا نواجه مثل هذه الأعمال الشائنة بالقوة المشتركة لمجتمعنا".

وأعلنت الشرطة السويدية أن رجلا في العشرينات من عمره هاجم ثمانية أشخاص "بجسم حاد" مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة، مؤكدة أن "أحد المشتبه بهم في الحجز".

وذكرت أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه عند احتجازه.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية بأن "8 أشخاص أصيبوا بسلاح أبيض في هجوم إرهابي مفترض في السويد".

المصدر: "رويترز"

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