دراسة: كافة البالغين في بريطانيا سيكونون ملقحين بحلول يونيو

ذكرت دراسة بريطانية أنه إذا ارتفعت وتيرة التطعيمات إلى 4 ملايين جرعة أسبوعيا بدءا من الشهر الحالي، فبحلول يونيو سيكون كافة البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية في دراسته إن "مستشاري الصحة العامة الحكوميين كانوا يعتقدون أن إمدادات اللقاح قد تصل إلى 4 ملايين في الأسبوع اعتبارا من 25 أبريل، إلا أنه إذا ارتفعت وتيرة التطيعمات إلى 4 ملايين جرعة في الأسبوع اعتبارا من شهر مارس، يمكن لجميع البالغين تلقي جرعتهم الأولى بحلول يونيو".

وذلك سيكون أسرع بشهر من تعهد الحكومة الحالي تقديم جرعة أولى من اللقاح لجميع البالغين في المملكة المتحدة، حوالي 53 مليون شخص، بحلول نهاية يوليو.

وأوضح المكتب أن ذلك يمكن تحقيقه بمعدل 3 ملايين جرعة أسبوعيا، مع مراعاة متطلبات الجرعة الثانية بعد 12 أسبوعا من تلقي الجرعة الأولى.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية يوم أمس الثلاثاء، أن 20478619 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 844098 شخصا الجرعتين.

وأطلقت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم ضد كوفيد-19 في أوروبا، مما زاد من احتمالية رفع قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل.

المصدر: "الغارديان" + RT