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السويد.. إصابة 8 أشخاص بسلاح أبيض والشرطة تحقق في "جريمة إرهابية" محتملة

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السويد.. إصابة 8 أشخاص بسلاح أبيض والشرطة تحقق في
Reuters
السويد.. إصابة 8 أشخاص بسلاح أبيض والشرطة تحقق في "جريمة إرهابية" محتملة
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قالت الشرطة السويدية يوم الأربعاء إنها تحقق في هجوم بسكين وقع في مدينة فيتلاندا في وقت سابق اليوم، باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة.

وأشارت الشرطة إلى أن عدة أشخاص أصيبوا، ولكن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وأكدت في بيان أن أحد المشتبه بهم في الحجز.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ثمانية أشخاص أصيبوا بسلاح أبيض في "هجوم إرهابي" مفترض في السويد.

وأعلنت الشرطة السويدية أن رجلا في العشرينات من عمره هاجم ثمانية أشخاص "بجسم حاد" مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة.

وذكرت أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه عند احتجازه.

وتعاملت الشرطة في الأصل مع الحادث على أنه "محاولة قتل" لكنها غيرته لاحقا مشيرة إلى احتمال أن يكون الهجوم إرهابيا.

المصدر: وكالات 

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