واشنطن تحدد طبيعة علاقاتها مع بكين: منافسة وخصومة وتعاون

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ترى في الصين أكبر "تحد" لها، مع أنه قبل إمكانية التعاون بين واشنطن وبكين في بعض المجالات.

وفي استعراضه للخطوط العريضة للسياسة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، قال بلينكن: "هناك دول تمثل تحديات جدية بالنسبة لنا، بما فيها روسيا وإيران وكوريا الشمالية.. لكن تحدي الصين شيء مختلف".

واعتبر الوزير أن الصين تمثل المشكلة الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة، ويجب التعامل معها "من موقع القوة"، مضيفا: "الصين وحدها بإمكانها أن تمثل تحديا جديا للمنظومة الدولية المفتوحة.. ستكون علاقاتنا مع الصين علاقات تنافس حيث يكون مجديا.. وتعاون حيث أمكن.. وخصومة إذا احتاجت الضرورة".

المصدر: "نوفوستي"