إقليم لاتسيو الإيطالي مستعد لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أكدت سلطات إقليم لاتسيو الإيطالي، الذي تقع فيه عاصمة البلاد روما، أنها قد حددت المنشآت الصناعية التي تستطيع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا على أراضي الإقليم.

وقال أليسيو داماتو، مستشار شؤون الصحة في إقليم لاتسيو، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، إنه "قد تم عرض خطة على الحكومة الجديدة، تضمنت الإشارة إلى المنشآت الممكنة لإنتاج اللقاح، و4 منها تقع في إقليمنا".

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وأضاف المسؤول: "في الوقت الذي ننتظر فيه ردا من الوكالة الأوروبية للأدوية، توجهنا إلى الوكالة الإيطالية للأدوية، بطلب إجراء عملية طارئة للموافقة"، مضيفا أن الأولوية الآن لتطوير الرد المناعي لدى السكان بأسرع ما يمكن.

وتابع قائلا: "وهذا يجب أن يتغلب على الاعتبارات الجيوسياسية. ونحن لا نهتم الآن بمصدر اللقاح، بل المهم أن يكون فعالا وآمنا"، مؤكدا أن هناك ما يكفي من الأدلة العلمية على فاعلية لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: تاس