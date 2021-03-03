دوقة كورنوال: الحالة الصحية للأمير تشارلز تحسنت

شهدت الحالة الصحية للأمير فيليب (99 عاما)، زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، تحسنا طفيفا، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن دوقة كورنوال كاميلا، زوجة الأمير تشارلز.

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وقالت كاميلا بعد زيارتها لمستشفى سانت بارثولوميو في لندن إن وضع الأمير فيليب "يتحسن بشكل طفيف".

فيما أشار قصر باكنغهام إلى أن الأمير فيليب سيواصل تلقي العلاج من العدوى، إلى جانب خضوعه لفحوص طبية يمر بها بسبب مشاكل القلب.

وتم وضع زوج الملكة البريطانية في مستشفى الملك إدوارد السابع (قبل نقله إلى "سانت بارثولوميو") قبل أكثر من أسبوعين، وهي أطول فترة يقضيها في المستشفيات خلال حياته.

وذكرت السلطات البريطانية أن وضع الأمير فيليب (الذي توقف عن الحضور أمام الجمهوري في العام 2017) إلى المستشفى في 17 فبراير لم يكن سببه إصابته بفيروس كورونا.

وسيحتفل الأمير فيليب بعيد ميلاده المئة في 10 يونيو المقبل.

المصدر: إنترفاكس