اتحاد النقل الجوي الدولي يختبر تطبيق "لقاح جواز السفر"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اتحاد النقل الجوي الدولي IATA، سيختبر تطبيق "لقاح جواز السفر" على الرحلات الجوية بين سنغافورة ولندن.

وعبر هذا التطبيق سيتم يمكن تخزين معلومات مثل نتيجة اختبار كورونا السلبي بالإضافة إلى مرفق لتخزين الأدلة على أن المسافر قد حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على أن تتم تجربة التطبيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع الخطوط الجوية السنغافورية وذلك على الرحلات بين سنغافورة ولندن.

الصورة من "الديلي ميل"

وقال نيك كارين، نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي لشؤون شحن وأمن الركاب لإذاعةBBC Radio 4 ، إن "عددا قليلا من الحكومات أبدت اهتماما بالتطبيق".

ولدى سؤاله عما إذا كان الركاب في المملكة المتحدة سيكونون قادرين على استخدام السجلات الورقية كدليل على التطعيم أو سيحتاجون إلى تحميل دليل رقمي، أوضح أنه "من المحتمل أن يكون ذلك مزيجا من الاثنين".

وأضاف: "فيما يتعلق بالمملكة المتحدة على وجه التحديد، كانت هناك مناقشات فيما يتعلق بالرقمنة، وهناك سجل رقمي لدى خدمات الصحة الوطنية (NHS) للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بغض النظر عن كيفية التسجيل"، مؤكدا أنه "في النهاية، نتوقع أن تكون لدينا القدرة على تحميل المستندات الورقية وكذلك المستندات الرقمية".

فيما يتعلق بحماية البيانات، قال كارين إن "المعلومات الموجودة على التطبيق لن يتم الاحتفاظ بها في قاعدة بيانات مركزية وأن سجلات الاختبار واللقاح ستكون موجودة فقط على هاتف الأفراد".

المصدر: "ديلي ميل"