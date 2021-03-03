فرنسا.. يطلبان من جارهما منشارا للتخلص من جثة والقضاء يقول كلمته!

وجه القضاء الفرنسي يوم الثلاثاء تهمة القتل إلى رجل وتهمة التواطؤ إلى شخص آخر في جنوب شرق البلاد بناء على بلاغ تقدم به جارهما وأفاد فيه بأنهما طلبا منه منشارا لإخفاء جثة رجل قتلاه.

وأوضحت المدعية العامة في بورغوان غاليو ديتليند بودوان تأكيدا لخبر نشرته صحيفة "دوفينيه ليبيريه" أن رجلا في منطقة تور دو بان (مقاطعة إيزير) تلقى مساء الأحد "طلبا مفاجئا من جاريه اللذين أرادا منشارا بهدف إخفاء جثة".

وأضافت القاضية التي فتحت تحقيقا في جريمة قتل أن مستأجر الشقة كان يؤوي القتيل الذي كان "بلا مأوى نوعا ما".

وأوقفت الشرطة مساء الأحد المستأجر وصديقا له كان موجودا لديه وقت حصول الجريمة.

ووجهت إلى الأول البالغ 34 عاما تهمة القتل، وأودع السجن، أما صديقه البالغ 50 عاما فوجهت إليه تهمة التواطؤ ووضع تحت المراقبة القضائية.

وأشارت صحيفة "دوفينيه ليبيريه" إلى أن الرجال الثلاثة شربوا الكحول وتشاجروا مساء السبت، وتلقى القتيل البالغ 54 عاما طعنات عدة بسكين.

ولجأ الرجلان إلى الجار في حدود الساعة العاشرة ليلا يوم الأحد في محاولة للتخلص من الجثة التي عثر عليها ملفوفة بأشرطة بلاستيكية لاصقة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية