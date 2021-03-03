حزب أردوغان: سنغلق حزب الشعوب الديمقراطي عبر البرلمان والقضاء

توعد نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، جاهد أوزكان، بحل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، متهما إياه بـ"خداع ناخبيه".

وقال: "التحالفات السرية والمعلنة، التي شكلتها الأحزاب الخمسة المعارضة رغم عدم تشابه وجهات نظرها ليست لديها رؤية واضحة بشأن كيفية التعامل مع قضية رفع الحصانة عن النواب الأكراد".

وأضاف: "رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي هدفه فتح المجال أمام رفع قضية لحل الحزب.. سنغلق الحزب الكردي سياسيا وقضائيا، وسنقضي عليه في ضمير الشعب التركي".

وتابع: "6 ملايين مواطن صوتوا لصالح حزب الشعوب الديمقراطي راغبين في السلام مستندين إلى خطابات الديمقراطية والحرية التي يدلي بها أعضاؤه من حين لآخر، لم يصوتوا له كي يتبع التنظيم الإرهابي، ولا لينتفع التنظيم الإرهابي منه".

وتطرق أوزكان إلى موقف الحزب وزعيمه كمال كليجدار أوغلو من انقلاب 1997، قائلا: "مرت 3 أيام على الذكرى السنوية لانقلاب 1997، وانتظرنا ما سيصرح به في هذا الصدد.. انتظرنا متسائلين ما إن كان الشعب الجمهوري سيوجه انتقادا بسيطا لمدبري ذلك الانقلاب، لكنه لم يوجه أي انتقاد لذلك الانقلاب".

المصدر: "زمان التركية"