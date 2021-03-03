إسبانيا.. زعيم اشتراكي كتالوني يحث على مزيد من الحوار لحل النزاع الانفصالي

قال الزعيم الاشتراكي الكتالوني سلفادور إيلا إن الحوار يجب أن يظل حجر الزاوية الذي يحل الإقليم والسلطات من خلاله نزاعا طويلا بشأن الاستقلال بغض النظر عمن يصبح رئيس الوزراء المقبل.

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وحصل سلفادور إيلا، الذي يعارض انفصال كتالونيا، على أصوات أكثر من أي مرشح آخر في انتخابات إقليمية يوم 14 فبراير.

وأضاف أنه سيحاول تشكيل حكومة، رغم أن فرصة حصولها على الدعم في البرلمان ضئيلة، حيث تشغل الأحزاب الانفصالية، التي تتفاوض هي نفسها لتشكيل ائتلاف، غالبية المقاعد.

وبغض النظر عن الشكل الذي ستتخذه الإدارة الإقليمية المقبلة، فإن أي تكرار لمحاولة استقلال كتالونيا الفوضوية لعام 2017 غير مرجح ، حيث أصبحت المخاوف بشأن COVID-19 تحتل مكانة الصدارة الآن في أذهان الناخبين.

وبدأ رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز محادثات بشأن قضية الاستقلال العام الماضي مقابل تصويت في البرلمان الوطني من حزب اليساريين المؤيدين للاستقلال "إسكيرا ريبوبليكانا دي كتالونيا"، الذي جاء في المرتبة الثانية في انتخابات فبراير.

وتابع إيلا الذي شغل منصب وزير صحة سانشيز حتى يناير في مقر حزبه في برشلونة "سندافع ونمارس ونفضل الحوار بقدر ما نستطيع".

وتدرس حكومة سانشيز العفو عن تسعة زعماء انفصاليين سجنوا بسبب دورهم في محاولة الاستقلال عام 2017 والتي أعلنت المحاكم الإسبانية أنها غير قانونية.

وقال إيلا، الذي رفض الإفصاح عما إذا كان يؤيد هذا العفو، إن التعاون بين إسكيرا والاشتراكيين في مدريد يجب ألا يتأثر بمن يرأس الحكومة الكاتالونية، وإن حزبه قد يدعم إجراءات من حكومة إقليمية يقودها إسكيرا.

المصدر: رويترز