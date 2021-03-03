اعتداء على فريق لوكالة "الأناضول" في القدس الغربية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن فريقا لها تعرض اليوم الأربعاء لمحاولة اعتداء من قبل متطرفين إسرائيليين في القدس الغربية.

وأوضحت الوكالة أن أعضاء الفريق كانوا يجرون لقاءات في شوارع حي "ميا شياريم"، الذي يقطنه اليهود المتدينون "الحريديم" بكثافة، عندما تم إبلاغهم بأن سيارتهم تعرضت لهجوم، ما دفعهم للتوجه نحوها على الفور.

ولدى وصولهم المكان، رأى الفريق أن زجاج السيارة وقسمها الأمامي ولوحتها تعرضت للتحطيم، وبداخلها عصي وأحجار وقمامة.

وعند قدوم الشرطة إلى مكان الحداث، حاولت مجموعة من طائفة "الحريديم" الاعتداء على فريق "الأناضول" بالعصي والحجارة.

من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية، أن المشاغبين تسببوا في إلحاق أضرار بسيارة الفريق، حيث قاموا بتحطيم نوافذها وإلقاء أكياس فضلات داخلها.

وقالت الشرطة إنها خلصت الإعلاميين من هذا الموقف، وباشرت بالبحث عن المشتبه بتورطهم في الاعتداء.

المصدر: "الأناضول" + وسائل إعلام إسرائيلية