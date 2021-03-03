إسبانيا.. إغلاق قضية ضباط سابقين ناقشوا الانقلاب في دردشة على الإنترنت

لم تعثر النيابة الإسبانية، على وجود مادة جريمة في مراسلات العسكريين السابقين، الذين ناقشوا في دردشة على الإنترنت موضوع انقلاب عسكري، وإمكانية "إطلاق النار على 26 مليون من الأوغاد".

وذكرت Independiente، أن النيابة العامة، قررت لذلك إغلاق القضية جنائية ضدهم.

وذكرت الصحيفة، أن النيابة العامة بدأت بالتحقق من مراسلات أعضاء المجموعة على WhatsApp في ديسمبر، بطلب من وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوزيرة بعثت بطلبها، بعد تسريب مقاطع من الدردشة، إلى وسائل الإعلام.

وكشف التحقيق، أن المجموعة تشكلت من ضباط متقاعدين بالقوات الجوية. ولم تجد النيابة العامة، وجود أي دلائل تثبت ارتكابهم جرائم كراهية في عملهم هذا.

وقالت النيابة العامة، في البيان: "الحديث يدور حصرا، عن مراسلات خاصة، عبر المشاركون فيها عن آرائهم بحرية ... دون نية جعل المحتويات علنية وكانوا على ثقة، بأنهم يتواصلون مع الأصدقاء".

المصدر: نوفوستي