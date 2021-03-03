باشينيان: مستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في حال قبول المعارضة شروطنا

أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اليوم الأربعاء، استعداده لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة قبل نهاية العام الجاري في حال قبول المعارضة شروطه.

إقرأ المزيد

وفي كلمة ألقاها باشينيان خلال جلسة "ساعة الحكومة" في البرلمان الأرمني: "إذا قبلت المعارضة عرضنا فستكون لدينا إمكانية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعد متفق عليه خلال العام 2021"، إذا وافقت المعارضة، وخاصة المعارضة البرلمانية، على إجرائها" (عبر توقيعها مذكرة بهذا الشأن). وتابع أنه قد عرض على رؤساء الكتل البرلمانية المعارضة إجراء مشاورات بهذا الشأن.

وأردف: "الانتخابات وسيلة لإعادة التضامن الاجتماعي، ويجب أن تكون السلطات ضمانا أن تكون الانتخابات بشكل عادل وحر"، معلنا عزمه لقاء ممثلي المعارضة البرلمانية.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء تيغران أفينيان أن من مصلحة السلطات في حل الأزمة السياسية في البلاد، مجددا استعداد الحكومة لإجراء مشاورات مع المعارضة.

وجرى اجتماع "ساعة الحكومة" بالتزامن مع تجمع لأنصار المعارضة الذين تجمع آلاف منهم قرب مبنى البرلمان الذي قامت الشرطة بتعزيز حراسته.

وتفاقمت الأزمة السياسية في أرمينيا في 25 فبراير مع إصدار هيئة الأركان الأرمنية بيانا طالبت فيه بإقالة باشينيان وأعضاء حكومته، وذلك بعد أن وقع الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، تلبية لطلب باشينيان، مرسوما حول إعفاء بطل أرمينيا تيران خاتشاتريان، من منصبه كالنائب الأول لرئيس هيئة الأركان.

وجاء ذلك بعد أن شكك خاتشاتريان في صحة تصريحات باشينيان التي قال فيها إن صواريخ "إسكندر" لم تنفجر أو "انفجرت 10% منها" فقط خلال الحرب في إقليم قره باغ.

المصدر: إنترفاكس + تاس