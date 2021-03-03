المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان في موسكو قريبا لحضور اجتماع موسع حول التسوية الأفغانية

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، أن نظيره الأمريكي زلماي خليل زاد، سيزور موسكو قريبا لحضور اجتماع موسع "للثلاثية" حول أفغانستان.

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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أكد كابولوف أن موعد الزيارة سيتم إعلانه "قريبا".

وذكر كابولوف الثلاثاء أن العمل جار على عقد لقاء دولي حول أفغانستان في موسكو.

وأوضح الدبلوماسي أن روسيا تتعاون مع شركائها الدوليين في إعداد اللقاء، موضحا أن الحديث يدور عن اجتماع جديد لدول "الثلاثية" المعنية بالتسوية في أفغانستان (روسيا، الولايات المتحدة، الصين)، بمشاركة باكستان وربما إيران. وأكد كابولوف أن موسكو تعول على إمكانية عقد مثل هذا اللقاء "في المستقبل القريب".

المصدر: "سبوتنيك"