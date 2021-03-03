تركيا تبدي استعدادها لتقديم المساعدة لمتضرري زلزال اليونان

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب وسط اليونان اليوم الأربعاء.

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جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها تشاووش أوغلو مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس بحضور وزير خارجية جورجيا دافيت زالكالياني، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.

واطمأن تشاووش أوغلو خلال المكالمة على سلامة اليونانيين القاطنين في مدينة لاريسا التي ضربها الزلزال.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بأن زلزالا قوته 6.2 درجة ضرب اليونان، اليوم الأربعاء.

وقالت "إم إس سي" إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

هذا وقدر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض الزلزال بقوة 6.0 درجات على عمق 10 كيلومترات.

في حين أشار معهد أثينا الجيوديناميكي إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد 20 كيلومترا جنوب بلدة ألاسونا بوسط اليونان.

المصدر: الأناضول+ رويترز