ماليزيا.. فضيحة فساد تطال زوج رئيسة البنك المركزي السابقة

أعلنت الشرطة الماليزية الأربعاء، أنها تحقق مع زوج رئيسة البنك المركزي السابقة للبلاد بزعم تلقيه أموالا مرتبطة بصندوق 1MDB الحكومي وسط فضيحة فساد واسعة النطاق.

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وقالت السلطات الماليزية والأمريكية إن حوالي 4.5 مليار دولار سرقت من 1Malaysia Development Berhad (1MDB)، في فضيحة واسعة النطاق تورط فيها سياسيون وشركة الاستثمار الأمريكية Goldman Sachs وآخرون.

ولفتت الشرطة الماليزية إلى أن توفيق أيمن، زوج محافظة بنك نيجارا ماليزيا السابقة زيتي أختار عزيز، يواجه تحقيقا حول غسل أموال بشأن مزاعم بتحويل أموال مرتبطة بصندوق 1MDB إلى حساب بنكي يملكه في سنغافورة.

وقال مدير تحقيقات الجرائم التجارية زين الدين يعقوب في بيان إنه "بالنظر إلى أن التحقيق في القضية يتضمن أدلة في ماليزيا ودول أخرى، تتخذ الشرطة الملكية الماليزية مزيدا من الإجراءات من خلال السعي للحصول على مساعدة قانونية متبادلة للحصول على إفادات من خارج البلاد".

المصدر: رويترز