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جونسون: ما زلنا ندعو لتحقيق مستفيض في أسباب مقتل خاشقجي

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جونسون: ما زلنا ندعو لتحقيق مستفيض في أسباب مقتل خاشقجي
Reuters
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ما زالت تدعو إلى إجراء تحقيق مستفيض في ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن لندن نددت بمقتله.

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وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستعلق مبيعات الأسلحة للسعودية في ظل الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن قال جونسون "لقد نددنا باغتيال جمال خاشقجي وما زلنا ندعو إلى إجراء تحقيق مستفيض في أسباب موته".

وأضاف جونسون أن "بريطانيا تتبع مجموعة قائمة منذ فترة طويلة من القواعد والاتفاقيات بشأن مبيعات الأسلحة".

المصدر: رويترز

 

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