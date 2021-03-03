السلطات الفرنسية تحظر حركة يمينية متطرفة

قال وزير داخلية فرنسا جيرار دارمانين، إن حكومة بلاده وافقت رسميا على المطالب بحظر نشاط الحركة اليمينية المتطرفة Generation Identitaire (نضال جيل من أجل الهوية).

وأضاف الوزير، في تغريدة على "تويتر" اليوم: "تم حل رابطة Generation Identitaire، هذا الصباح بقرار من الحكومة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية. وكما جاء في القرار، تروج هذه المنظمة للتمييز والكراهية والعنف".

وشدد الوزير، على أن التناقض الواضح بين الأهداف المعلنة للمنظمة (الترويج للتقاليد الإقليمية والفرنسية والأوروبية)، وبين تصرفاتها على أرض الواقع، التي تتضمن نشر الكراهية، والدعوة إلى التمييز ضد ممثلي بعض الأعراق والمذاهب الدينية.

L’association « Génération identitaire » a été dissoute ce matin en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République.

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, elle incite à la discrimination, la haine et la violence. A lire 👇 pic.twitter.com/tfcQVC8AjX — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 3, 2021

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمة "بتصوير الهجرة والإسلام على أنهما تهديدان يجب على الفرنسيين محاربتها"، كما أنها "تخلط بين مفاهيم"المسلمين"، وبين

"المهاجرين" و"القتلة" و"الإرهابيين"، بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول.

المصدر: تاس