 
مباشر

رئيس أرمينيا يناقش الأزمة في البلاد مع رئيس الأركان العامة

أخبار العالم

رئيس أرمينيا يناقش الأزمة في البلاد مع رئيس الأركان العامة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pw3y

قال المكتب الصحفي للرئاسة الأرمنية إن رئيس الجمهورية أرمين سركيسيان ناقش الوضع السياسي الداخلي مع رئيس الأركان العامة أونيك غاسباريان الذي طالب رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالته.

وأضاف المكتب، في بيانه على الإنترنت، أن "سركيسيان وغاسباريان، بحثا الوضع المتوتر في البلاد بسبب الأحداث الأخيرة، وأشار إلى الأهمية القصوى للأمن والاستقرار في البلاد، بغض النظر عن القرارات المتخذة بهذا الصدد".

إقرأ المزيد
الرئيس الأرمني يرفض طلب باشينيان إقالة قائد الأركان
الرئيس الأرمني يرفض طلب باشينيان إقالة قائد الأركان

وشدد سركيسيان على أن، الجيش الوطني بحاجة إلى الرعاية الشاملة، وأكد رئيس أرمينيا، على أن الجيش، سيبقى في مركز اهتمامه.

المصدر:

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا