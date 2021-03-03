رئيس أرمينيا يناقش الأزمة في البلاد مع رئيس الأركان العامة

قال المكتب الصحفي للرئاسة الأرمنية إن رئيس الجمهورية أرمين سركيسيان ناقش الوضع السياسي الداخلي مع رئيس الأركان العامة أونيك غاسباريان الذي طالب رئيس الوزراء نيكول باشينيان بإقالته.

وأضاف المكتب، في بيانه على الإنترنت، أن "سركيسيان وغاسباريان، بحثا الوضع المتوتر في البلاد بسبب الأحداث الأخيرة، وأشار إلى الأهمية القصوى للأمن والاستقرار في البلاد، بغض النظر عن القرارات المتخذة بهذا الصدد".

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وشدد سركيسيان على أن، الجيش الوطني بحاجة إلى الرعاية الشاملة، وأكد رئيس أرمينيا، على أن الجيش، سيبقى في مركز اهتمامه.

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