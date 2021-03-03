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تشاووش أوغلو: بناء على سير العلاقات يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق

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تشاووش أوغلو: بناء على سير العلاقات يمكننا التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق
POOL
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر وتوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بناء على سير العلاقات بين البلدين.

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وخلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره الجورجي في أنقرة، أشار تشاووش أوغلو إلى أن "عروض التنقيب المصرية قد احترمت الجرف القاري لتركيا، وأن أنقرة تنظر إلى ذلك بشكل إيجابي".

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أعلنت الشهر الماضي، بدء جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في 24 قطاعا، بما في ذلك بعضها في البحر المتوسط.

المصدر: "رويترز"

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