إسرائيل تدرس إغلاقا رابعا وارتفاع إصابات كورونا في الوسط العربي

تدرس إسرائيل إمكانية إغلاق رابع قبل الانتخابات المقررة في 23 الشهر الحالي، وذلك وسط عودة مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا في نهاية الأسبوع الماضي للارتفاع، لا سيما في المجتمع العربي.

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل نحمان أش، اليوم الأربعاء: "علينا متابعة البيانات في الأسبوعين المقبلين، ولا شك أن ثمة احتمال بأن نوصي بفرض إغلاق رابع قبل الانتخابات".

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وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الثلاثاء بتسجيل أول ثلاث إصابات بسلالة "نيويورك" لكورونا في البلاد، وهي سلالة تم اكتشافها قبل ثلاثة أشهر وانتشرت بشكل رئيسي في الولايات المتحدة.

وجد الباحثون أن المتغير الجديد تشبه خصائصه الطفرة "الجنوب إفريقية"، مما قد يجعل الفيروس أكثر مقاومة للقاح.

وأعلنت السلطات، اليوم الأربعاء عن تسجيل 4265 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة، نصفهم تقريبا دون سن 19 عاما، إثر إجراء 91,122 فحصا لكورونا، وانخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 4.8%..

وحسب معطيات وزارة الصحة، فإن 40% من المصابين الجدد بكورونا هم من المجتمع العربي، وأن نسبة الفحوصات الإيجابية في الوسط العربي خلال الأسبوع الحالي وصلت إلى 14.2% بينما النسبة في إسرائيل عامة تبلغ 6.2%..

وفي هذه الأثناء، سجل معامل تناقل العدوى (R)، وهو المؤشر الذي يدل على عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى من شخص واحد، ارتفاعا اليوم الأربعاء، وخاصة في المجتمع العربي، حيث ارتفع إلى 1,12، حسبما ذكر تقرير شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

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وحذر منسق شؤون مكافحة الجائحة في المجتمع العربي ، أيمن سيف من التصاعد المقلق للصورة الوبائية، مرجحا أن يكون تزايد انتشار الفيروس ناجما عن وصول الطفرة البريطانية إلى البلاد.

وأكد سيف ضرورة التطعيم، مشيرا إلى أن كثيرين يعارضون تلقي اللقاح بسبب معلومات كاذبة حول مخاطر التطعيم، ودعا إلى رفع التوعية بنجاعة هذه الخطوة.

ويتميز القطاع العربي بمستوى تطعيم أقل من المتوسط في إسرائيل، حيث تم فيه تلقيح 67٪ فقط من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، و31٪ بين كافة الأعمار، بينما في عموم سكان البلاد بلغ هذان المعدلان 89٪ و58٪ تباعا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية