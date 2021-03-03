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الجيش الأفغاني يشن عملية ضد سجن لـ"طالبان" ويحرر 34 شخصا

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الجيش الأفغاني يشن عملية ضد سجن لـ
Reuters
عنصر بالجيش الأفغاني، صورة من الأرشيف
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شن الجيش الأفغاني عملية عسكرية خاصة في مقاطعة هراة غرب البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وإطلاق سراح 34 شخصا من سجن لحركة "طالبان".

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وأعلنت قوات العمليات الخاصة للجيش الوطني الأفغاني اليوم الأربعاء، في بيان أن "القوات الخاصة أطلقت عملية في بلدية كروشا بمنطقة أدراسجان بالمقاطع، ووقع اشتباك بعد وصول القوات الأمنية قتل فيه 6 من المسلحين".

وأضافت أنه "أطلق سراح 11 جنديا من الجيش و8 من ضباط الشرطة و3 من أفراد القوات الجوية و5 عمال محليين و7 من موظفي الحكومة".

ولم تعلق حركة "طالبان" على هذا التقرير حتى الآن.

 

 

المصدر: شينخوا

 

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