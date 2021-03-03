بيسكوف: علاقات الغرب مع روسيا لا تزال تخضع لخطاب فولتون

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن نظرة الغرب تجاه روسيا، لا تزال إلى حد كبير تتوافق مع منطق خطاب فولتون الذي ألقاه ونستون تشرشل في مارس 1946.

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وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم، أنه وفقا لذلك، تمت المحافظة على آليات المواجهة، ومن بينها حلف الناتو.

ووصف بيسكوف خطاب فولتون، الذي سيصادف بعد غد مرور 75 عاما عليه، بالمهم جدا وأنه صنع حقبة كاملة من الزمن. وقال: "لا يجوز بتاتا، نسيانه".

وذكر ممثل الكرملين، أن هذا الخطاب الذي ألقاه تشرشل، وكذلك "البرقية المطولة "التي بعثها الدبلوماسي الأمريكي جورج فروست كينان في عام 1946 من موسكو، حددا موقف مجموعة كاملة من الدول الغربية تجاه الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده.

وقال بيسكوف: "وللأسف بقي الكثير من عناصر هذه العقيدة، على حاله بدون تغيير، بل ويتم شحنها بمزيد من روح المواجهة. وطبعا يجب علينا ألا ننسى ذلك".

وأكد بيسكوف، أنه "لا تزال تعمل الكثير من آليات المواجهة، ومن بينها الناتو، وهي تجبرنا على أن نبقى في حالة تأهب".

المصدر: تاس