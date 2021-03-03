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وزير الخارجية الباكستاني: نريد التعاون مع مصر

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وزير الخارجية الباكستاني: نريد التعاون مع مصر
Reuters MOHSIN RAZA
أعلام باكستان
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التقى السفير المصري لدى باكستان، طارق دحروج، مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في مكتبه بمقر الخارجية الباكستانية في إسلام آباد.

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 وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، رأى قريشي أن "باكستان ومصر تتمتعان بعلاقات تاريخية عريقة، وأن التناغم الديني والثقافي بين شعبي البلدين يجعل هذه العلاقات الثنائية أقوى وأكثر تفردا".

وزير الخارجية الباكستاني: نريد التعاون مع مصر

وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن "إسلام آباد والقاهرة تتفقان في الرأي في المحافل الدولية"، مؤكدا أن "الاجتماعات التي أجراها مع كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، كانت مثمرة ومفيدة"، إذ أشار قريشي إلى أن " خلال زيارته المذكورة أتيحت له فرصة اللقاء والمناقشة مع أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط"، معربا عن ارتياحه إزاء عزم باكستان ومصر لتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات متعددة الأطراف.

من جهة أخرى، أعرب طارق دحروج عن الشكر والامتنان لوزير الخارجية الباكستاني، معلما إياه عن الدعوة التي وجهتها الحكومة المصرية إلى وفد رفيع المستوى للخارجية الباكستانية لحضور جلسة التشاور الثنائي بمصر.

المصدر: "اليوم السابع"

 

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