فرنسا تطلب من تشاد فتح تحقيق بعد مقتل إحدى شخصيات المعارضة

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تشاد على فتح تحقيق مستقل بعد مقتل شخصين على الأقل عندما توجهت قوات الأمن للقبض على مرشح المعارضة يايا ديلو يوم الأحد.

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وقال ديلو، الذي يخطط لخوض الانتخابات ضد الرئيس إدريس ديبي في انتخابات رئاسية في أبريل، إنه تعرض للهجوم في المنزل من قبل أفراد من الحرس الرئاسي وأن خمسة من أفراد عائلته قتلوا، بمن فيهم والدته.

ولفت لودريان في جلسة برلمانية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إلى أنه "صدر أمران بالقبض على ديلو وأبدى مقاومة لكن هذا ليس عذرا لوفاة عدة أشخاص".

وأضاف "ندعو تشاد إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه سريعا حتى يمكن تسليط الضوء على هذا الحادث المأساوي".

وتابع لودريان أن "انتخابات ستجرى في 11 أبريل، وقد أبلغنا السلطات التشادية عدة مرات بضمان مشاركة المعارضة وحرية التجمع والوصول إلى وسائل الإعلام. هذا ضروري لاستقرار تشاد".

وديلو زعيم متمرد رسمي حارب ديبي في عام 2006 قبل أن ينضم إلى حكومته ويصبح وزيرا، وهو واحد من 16 شخصا أعلنوا أنهم سيخوضون منافسة ديبي في أبريل.

المصدر: رويترز