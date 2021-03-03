سيئول تدين هجمات الحوثيين على الرياض وتدعو لحل سلمي باليمن

دانت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، سلسلة من هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على المملكة العربية السعودية مؤخرا، داعية إلى حل سلمي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن سيئول تدين بشدة سلسلة من هجمات الحوثيين على السعودية بما فيها الهجوم على العاصمة الرياض في يوم 27 فبراير.

وشدد على أن بلاده تطالب الأطراف المعنية بوقف استخدام الأسلحة، معربة عن أملها في حل سلمي للحرب اليمنية في أقرب وقت ممكن من خلال الحوار.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الحكومة تؤكد أنها ستقدم باطراد، الدعم للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وكانت السعودية أعلنت أنها اعترضت صاروخا باليستيا مستهدفا الرياض و6 طائرات مسيرة أطلقت نحو جنوب السعودية بواسطة جماعة الحوثي في 27 فبراير الماضي.

المصدر: يونهاب