ميانمار.. توقيف 6 صحفيين بينهم مصور لدى "أسوشيتد برس"

أفادت المحامية في ميانمار، تين زار أو، بأنه تم توجيه تهمة رسميا إلى 6 صحفيين من البلاد، بينهم مصور في وكالة "أسوشيتد برس" (AP) الأمريكية، بـ"انتهاك قانون" عدله الجيش مؤخرا.

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وتم وضعهم قيد الاعتقال بسجن إينسين في يانغون، وهو السجن ذاته حيث قضى العديد من السجناء السياسيين عقوبات طويلة المدة في ظل النظام العسكري السابق، بسبب "انتهاكهم" قانونا حول النظام العام عدله العسكريون مؤخرا، وفق ما أوضحت المحامية لوكالة "فرانس برس".

من جهته، أكد نائب رئيس الأخبار الدولية في وكالة "AP"، إيان فيليبس، أن "أسوشيتد برس تندد بأشد العبارات بتوقيف مصورها، ثين زاو، الاعتباطي".

وتابع: "ينبغي أن يسمح للصحافيين المستقلين بنقل المعلومات بحرية وأمان، بدون الخوف من أعمال انتقامية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيف ثين زاو، المصور في "AP"، يوم السبت الماضي في يانغون، في ما كان يغطي تجمعا مطالبا بالديمقراطية في العاصمة الاقتصادية للبلاد، في حين تم القبض على أربعة صحافيين يعملون في وسائل إعلام بورمية، وآخر يعمل لحسابه، حيث تم توقيف الصحفي كونغ ميات هلاينغ، يوم الاثنين الماضي، في منزله في بجنوب بورما، خلال عملية نفذتها قوات أمنية معززة سمع خلالها إطلاق نار، واستهدف آخرون بالرصاص المطاطي، وخصوصا اثنين يعملان في وكالة الصين الجديدة للأنباء، إذ أنهم ملاحقون لانتهاكهم مادة في القانون الجنائي عدلها العسكريون بعد أيام على انقلاب الأول من فبراير، بهدف وقف حملة العصيان المدني التي أطلقت احتجاجا على إطاحة الحكومة المدنية، بحسب "فرانس برس".

وأصبح النص الجديد للقانون بصيغته المعدلة يستهدف أي شخص "أثار الخوف بين السكان وبث معلومات خاطئة، أو حرض على إثارة العصيان وعدم الولاء بين موظفين حكوميين"، كما باتت العقوبة بحق مرتكبي هذه المخالفات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، مقابل سنتين من قبل.

ودعا رئيس مكتب "مراسلون بلا حدود" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، دانيال باستار سلطات ميانمار، إلى إصدار أمر بالإفراج فورا وبدون شروط، عن جميع الصحافيين المعتقلين حاليا، وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم.

المصدر: "فرانس برس"