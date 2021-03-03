مقتل 5 أشخاص وامرأة حامل في انفجار لغم أرضي بسيارة إسعاف في بوركينا فاسو

قالت الحكومة إن امرأة حامل وخمسة أشخاص آخرين لقوا حتفهم عندما اصطدمت سيارة إسعاف تقلهم بلغم أرضي في شمال بوركينا فاسو في منطقة تعرضت لهجمات متكررة من المتشددين.

إقرأ المزيد

ولفت متحدث باسم الحكومة إلى أن سيارة الإسعاف كانت تقل المرأة وزوجها وفتاة وامرأتين أخريين بين بلدتي جاسكيندي وناميسيجويا بالقرب من حدود بوركينا فاسو مع مالي يوم الثلاثاء.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن زرع اللغم الأرضي.

وتصاعدت الهجمات في بوركينا فاسو من قبل مقاتلين مرتبطين بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" بشكل حاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وفي الشهر الماضي، قالت حكومة بوركينا فاسو للمرة الأولى إنها منفتحة على المحادثات مع متشددين لمحاولة إنهاء التمرد، وهو الموقف الذي رددته السلطات في مالي المجاورة.

المصدر: رويترز