إيران: اتفقنا على آليات استرداد أرصدتنا المجمدة لدى كوريا الجنوبية

كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق بين طهران وكوريا الجنوبية على آلية استرداد الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى سيئول.

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وحول هذه القضية، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "كانت لي في الأسبوع الماضي محادثات (هاتفية) مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بطلب منه، والذي أعلن أنه يبذل أقصى مساعيه للوصول إلى نتيجة في هذه القضية، ونحن من جانبنا نتابع القضية أيضا"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق حول الآليات، وأنه في ما يبدو أن الكوريين لم يحصلوا لغاية الآن على التراخيص اللازمة، لذا فإنهم يعلنون أنهم يتابعون القضية".

وأضاف ظريف: "من منظار إيران، لا ضرورة لأخذ الترخيص من الأمريكيين، ولكن مع ذلك فإن الجانب الكوري يسعى لأخذ التراخيص من الولايات المتحدة للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدیه".

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ونظيره الكوري الجنوبي، تشونغ إي يونغ، قد بحثا في وقت سابق، قضية الإفراج عن أموال إيران المجمدة لدى سيئول، وإطلاق سراح سفينة كوريا الجنوبية المحتجزة لدى طهران.

جدير بالذكر أن قوات الحرس الثوري الإيراني أوقفت يوم 4 يناير قرب مضيق هرمز، ناقلة كورية جنوبية كان على متنها 20 شخصا، نافية أن يكون ذلك احتجاز رهائن للضغط على سيئول لكي تفرج عن الأرصدة الإيرانية، مجموعها 7 مليارات دولار، والتي تم تجميدها على خلفية العقوبات الأمريكية ضد طهران.

المصدر: "أنباء فارس" + وكالات