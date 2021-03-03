الخارجية الإيرلندية: سنعيد تأسيس وجودنا الدبلوماسي في إيران

أكد وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، أن بلاده ستعيد تأسيس وجودها الدبلوماسي في إيران، بعد سنوات من إغلاق سفارتها لدى طهران في العام 2012.

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وأشار كوفيني إلى أنه "سيتم إنشاء بعثة دبلوماسية هذا العام على مستوى قائم بأعمال، مع الالتزام بإعادة فتح سفارة إيرلندية في العام 2023" في إيران، موضحا أن "هذا القرار يعد جزءا من جهود الحكومة لمضاعفة تأثير إيرلندا عالميا بحلول العام 2025"، في إطار استراتيجية بهذا الصدد.

وقال سيمون كوفيني: "بصفتنا عضوا منتخبا في مجلس الأمن الدولي، فمن المهم بشكل خاص أن تكون لدينا القدرة على الانخراط بعمق أكبر في مجموعة قضايا الشرق الأوسط المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن".

ولفت وزير الخارجية الإيرلندي إلى أن "بلاده لديها مسؤولية خاصة لتلعب دورا مؤثرا وبناء في ما يتعلق بأجندة عدم الانتشار النووي كميسر للقرار 2231 في العامين المقبلين بمجلس الأمن الدولي"، مشددا على أن "بلاده ملتزمة التزاما كاملا بنجاح هذا الاتفاق، ومنع انتشار الأسلحة النووية"، حيث أقر مجلس الأمن الدولي القرار 2231 في 20 يوليو من العام 2015، الذي يصادق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ورأى كوفيني أن "إعادة الوجود الإيرلندي في طهران علامة ملموسة على التزام بلاده بتعميق الحوار مع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك إيران، حول هذه القضية".

تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا كانت قد أغلقت سفارتها لدى طهران في العام 2012، هذا وشغلت إيرلندا مقعدها كعضو منتخب في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين بدءا من أول يناير 2021، إذ ستتولى رئاسة المجلس في سبتمبر المقبل، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية.

المصدر: "شينخوا"