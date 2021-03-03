أنقرة: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدير ظهره لمأساة السوريين ويلقي العبء على ظهورنا

انتقدت أنقرة تجاهل المجتمع الدولي لتداعيات الحرب السورية وأعبائها على البلاد، مؤكدة أنها وفرت الحماية لـ9 ملايين سوري خلال 10 سنوات.

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وقال فريدون سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها خلال جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "خلال السنوات العشر للحرب السورية، وفرت تركيا الحماية لـ9 ملايين سوري، 4 ملايين منهم داخل أراضيها، و5 على الحدود، والمجتمع الدولي لا يمكنه أن يدير ظهره لتلك المأساة ويلقي العبء على ظهورنا".

وأشار إلى أن الحرب السورية لا تزال تشكل أهم أزمة، وأن المجتمع الدولي سجل فشلا ذريعا في التعامل معها.

وأفاد سينيرلي أوغلو بأن "تركيا هي الدولة الوحيدة بحلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تتصدى لتنظيم داعش، واستطاعت بمفردها أن تقضي على أكثر من 4 آلاف من عناصره بسوريا".

وطالب المجتمع الدولي بأن ينظر لهجمات تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بنفس نظرته لبقية التنظيمات الإرهابية.

المصدر: الأناضول