منظمة: كوريا الشمالية فقدت غابات بمساحة 330 ألف ملعب كرة قدم في نحو عقدين

كشفت بيانات منظمة "غلوبال فورست ووتش"، التي توفر بيانات لمراقبة الغابات العالمية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية فقدت غابات بمساحة 330 ألف ملعب كرة قدم، في ما يقرب من عقدين.

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وقالت المنظمة إن كوريا الشمالية فقدت ما مجموعه 233 ألف هكتار من الغطاء الشجري، في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2019، مشيرة إلى أن الدولة الشمالية من شبه الجزيرة الكورية شهدت زيادة حادة بمساحة إزالة الغابات في عام 2019، مسجلة أعلى رقم خلال الفترة مع فقدان 27500 هكتار من الأشجار.

وأوضحت البيانات أن أقاليم راينغانغ، وجاغانغ، هاميانغ الجنوبي، كانت من بين المناطق التي تعرضت لأكبر خسارة، حيث شكلت 64% من إجمالي فقدان الغطاء الشجري خلال الفترة المذكورة، بحسب وكالة "يونهاب".

تجدر الإشارة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، دعا إلى بذل الجهود لترميم الغابات منذ توليه السلطة، وأمر بإنشاء المحميات الزراعية (مزارع الصوبة الزراعية)، ومشاتل الأشجار في جميع أنحاء البلاد، وإجراء عمليات تفتيش ميداني للتحقق من التقدم، بهدف محاربة إزالة الغابات.

المصدر: "يونهاب"