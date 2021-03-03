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سقطوا من شرفة الطابق الرابع.. قتلى بتدافع في جامعة بوليفية

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سقطوا من شرفة الطابق الرابع.. قتلى بتدافع في جامعة بوليفية
Reuters DAVID MERCADO
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لقي خمسة طلاب على الأقل حتفهم أمس الثلاثاء بعد سقوطهم من الطابق الرابع بمبنى جامعي في مدينة إل ألتو الجبلية في بوليفيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية حدوث تدافع على شرفة داخلية لمبنى الجامعة، مما أدى إلى انهيار السور الحاجز.

وكتب وزير الداخلية في البلاد إدواردو ديل كاستيلو عبر "تويتر": "في الوقت الحالي لدينا معلومات عن سقوط خمسة قتلى ونقل ثلاثة من المصابين إلى العناية المركزة".

المصدر: وكالات

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