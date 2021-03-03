"نوفوستي": تيخانوفسكايا تتنقل في هلسنكي مع موكب حماية

تستخدم المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، للتنقل في مدينة هلسنكي، موكبا من ثلاث سيارات فاخرة، وترافقها خلال ذلك مجموعة من عناصر الأمن لحراستها.

وقال مراسل وكالة "نوفوستي"، إن موكبها في هلسنكي يضم سيارة: أودي A7، وسيارة ميني فان مرسيدس، وميني باص فولكس فاجن.

وترافق تيخانوفسكايا، مجموعة من المساعدين، وكذلك ما لا يقل عن 4 عناصر حراسة، يتكلم أحدهم اللغة الروسية.

وتتواجد تيخانوفسكايا في العاصمة الفنلندية، في الفترة من 1 مارس إلى 4 مارس. وحتى الآن التقت هذه المعارضة البيلاروسية، مع رئيس فنلندا سولي نينيستو، وستلتقي لاحقا برئيس وزراء فنلندا، ومع وزير الخارجية.

في وقت سابق، أعلنت لجنة التحقيق في بيلاروس أنها ستسعى لإصدار مذكرة بحث دولية بحق تيخانوفسكايا، ومطالبة الدول الأجنبية بتسليمها إلى السلطات في مينسك.

المصدر: نوفوستي